У Львові анонімно "замінували" залізничний вокзал

У Львові після анонімного повідомлення про замінування залізничного вокзалу евакуювали близько 500 пасажирів та працівників залізниці.

Як повідомили у департаменті з питань НС Львівської ОДА, повідомлення про мінування виявилося хибним.

"О 21.50 суботи невідомий подзвонив в поліцію і повідомив про мінування будівлі головного залізничного вокзалу у Львові. Вимог, які могли б попередити вибух, інформатор не висунув. Будівлю вокзалу оточили, було перекрито доступ до будівлі сторонніх осіб. З нього вивели близько 500 пасажирів і працівників залізниці", - поінформували у ЛОДА.

Співробітники поліції провели огляд вокзалу і прилеглої території, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

О 23:30 пошукові роботи було завершено, затримки у русі поїздів не було.