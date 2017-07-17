Украина возмущена показом в Беларуси трейлера фильма РФ о захвате Крыма

В связи с показом трейлера российского пропагандистского фильма "Крым" режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украине в Беларуси передало ноту в МИД Беларуси.

Ноту передали еще в пятницу, сообщает белорусское издание TUT.BY.

Российский прокатчик картины — группа компаний "Парадиз" — подтвердила, что прокат фильма в Беларуси планируется, пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28−29 сентября.

Фильм "Крым"снят при поддержке российского правительственного фонда "Фонда Кино".

Режиссером проекта выступил Алексей Пиманов - глава медиахолдинга "Красная звезда", в который входит одноименный пропагандистский телеканал.

Пиманов в одном из интервью не скрывает, что в подготовке фильма участвовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, помогал и это была "его идея с самого начала".

По словам Пиманова, в фильме объясняют, зачем Россия оккупировала Крым. "Зачем произошло? Многие считают, что вот пришло в голову, прошу прощения, высшему руководству Крым забрать, вот они и забрали крым. А самое главное, ради чего это было сделано – поняли, что будут трупы, что будут убивать, что буде будущий Донецк. Это было решение, принятое раз в сто лет", - аргументирует свой фильм глава медиахолдинга "Красная звезда".

Украинская правда