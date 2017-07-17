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Україна обурена показом в Білорусі трейлера фільму РФ про захоплення Криму

Понеділок, 17 липня 2017, 13:06

У зв'язку з показом трейлера російського пропагандистського фільму "Крим" режисера Олексія Піманова в мінських кінотеатрах, українське посольство Білорусі передало МЗС країни відповідну ноту.

Документ передали ще в п'ятницю, повідомляє білоруське видання TUT.BY.

Російський прокатник картини - група компаній "Парадіз" - підтвердила, що прокат фільму в Білорусі планується, поки йде обговорення, в яких саме кінотеатрах. Фільм виходить на широкі екрани 28-29 вересня.

Фільму "Крим" знято за підтримки російського урядового фонду "Фонду Кіно".

Режисером проекту виступив Олексій Піманов - глава медіахолдингу "Красная Звєзда", в який входить однойменний пропагандистський телеканал.

Піманов в одному з інтерв'ю  не приховує, що в підготовці фільму брав участь міністр оборони РФ Сергій Шойгу, допомагав, і це була "його ідея з самого початку" .

За словами Піманова, у фільмі пояснюють, навіщо Росія окупувала Крим. "Навіщо сталося? Багато хто вважає, що ось спало на думку, прошу вибачення, вищому керівництву Крим забрати, ось вони і забрали Крим. А найголовніше, заради чого це було зроблено - зрозуміли, що будуть трупи, що будуть вбивати, що буде майбутній Донецьк. Це було рішення, прийняте раз в сто років ", - аргументує свій фільм глава медіахолдингу" Червона зірка ".

Теми: БілорусьКримРосія
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