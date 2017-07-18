Суд по Ляшко отложили

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Вторник, 18 июля 2017, 11:51

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение дела о совмещении нардепом Олегом Ляшко депутатства и руководства газетой "Политика" на 21 июля.

Об этом сообщил сам Ляшко после заседания суда во вторник, передают "Українські новини".

Начало заседания запланировано на 10:00. На нем заслушают пояснения руководителя правления ЗАО "Редакция газеты "Политика" Олега Микляева.

По словам Ляшко, в 2006 году именно Микляеву он передал компанию в управление.

Как сообщалось, 18 июля под Печерским судом произошла стычка между депутатами от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и от БПП Сергеем Каплиным.

Во вторник суд рассматривает представление Национального агентства по предотвращению коррупции на Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Агентство установило, что Ляшко 2006-2016 годах входил в исполнительный орган газеты и продолжает входить в состав ее правления. Ляшко все отрицает.

У суда просят оштрафовать Ляшко на сумму в 6,8-11,9 тысячи гривен.

Темы: Ляшко Радикальная партия суд
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