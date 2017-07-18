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Депутаты подрались под Печерским судом

Вторник, 18 июля 2017, 09:45
Депутаты подрались под Печерским судом

Во вторник под Печерским судом в Киеве произошла стычка депутатов от Радикальной партии Игоря Мосийчука и от БПП Сергеем Каплиным.

Потасовку прокомментировал Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Только что под Печерским судом краснопузые гниды во главе с нардепом от БПП Каплиным на деньги пророссийских олигархов Левочкина-Фирташа устроили якобы перформанс-митинг против Радикальной партии Олег Ляшко. Пришлось вспомнить старые добрые времена и заплевав рожу Каплину, дать звиздюлей краснорожим наемникам олигархов и порвать несколько красных тряпок", - написал он.

 

Каплин позже изложил свою версию событий.

Печерский суд должен рассмотреть представление НАПК по Олега Ляшко. НАПК обвиняет его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика".

Украинская правда

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Темы: МосийчукКаплин
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