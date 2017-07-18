Муженко о заявлениях Захарченко: Больные фантазии

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Вторник, 18 июля 2017, 13:20

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко назвал заявления боевиков о создании "Малороссии" больными фантазиями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украинский народ похоронил "новоро$$ию", похоронит и "малори$$ию". Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают как призрак. Территориальный суверенитет Украины будет восстановлено. Безусловно", - написал он.

В то же время представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская назвала такие заявления "очередным обострением воображения" боевиков.

"Очередное обострение воображения главарей боевиков относительно "государства" с девальвирующим еще несколько лет назад названием является предметом не для политологических анализов, а ментальных (в контексте медицины.) Не этим людям давать оценку Украине, ведь их социальные лифты были основаны на едином задании: подрыв способности, изменение курса, уничтожение нашего государства", - написала она.

Как известно, главарь ОРДО Александр Захарченко предложил вместо Украины создать "государство" Малороссию.

Украинская правда

Темы: Муженко Захарченко Донбасс
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