Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ватажок бойовиків Захарченко вирішив створити Малоросію

Вівторок, 18 липня 2017, 10:58
Ватажок бойовиків Захарченко вирішив створити Малоросію

Ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Про це повідомляє російське держагентство РФ РИА Новости.

"Ситуація зайшла в глухий кут. Ми пропонуємо план реінтеграції країни ... Щоб зупинити громадянську війну ми обговорили ситуацію і прийшли до висновку, що Україна показала себе як така, що не відбулася. Київський режим не в змозі залишити громадянську війну ... пропонуємо заснувати державу Малоросія. Малоросія - незалежна молода держава. На перехідний період до 3 років", - заявив Захарченко.

При цьому на сайті, підконтрольному бойовикам ОРДО зазначається, що представники незаконних формувань на окупованих територіях Донецької і Луганської областей і "19 регіонів України" оголосили про створення держави "Малоросія".

"Ми, представники колишніх регіонів України (за винятком Криму) заявляємо про заснування нової держави, яка є правонаступницею України. Ми згодні з тим, що нова держава буде називатися Малоросія, бо сама назва Україна дискредитувала себе", - зачитав якийсь "документ- "Конституційний акт ",  Олександр Тимофєєв, який іменується в.о. заступник голови Ради міністрів освіти "ДНР"

При цьому відзначається, що створення нової держави "підтримали представники Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Кировоградської областей, Києва та Київської області, Черкаської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської Областей".

Але ніде не вказується, хто саме і де і як підтримував цю ідею.

Жодних відповідних повідомлень на сайті, підконтрольному бойовикам ОРЛО, немає.

Раніше російський проект окупації територій Донецької і Луганської областей називали "Новоросією". У Росії планували, що він буде включати території Миколаївської, Херсонської та інших областей України. Але оскільки це не вдалося, цей проект було закрито.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: