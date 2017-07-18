Муженко про заяви Захарченка: Хворі фантазії

Начальник Генштабу України Віктор Муженко назвав заяви бойовики про створення "Малоросії" хворими фантазіями.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Український народ поховав "новоро$$ію", похоронить і "малоро$$ію". Хворі фантазії російських маріонеток завжди зникають як мара. Територіальний суверенітет України буде відновлено. Беззаперечно", - написав він.

Водночас представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська назвала такі заяви "черговим загостренням уяви" бойовиків.

"Чергове загострення уяви ватажків бойовиків щодо "держави" з девальвуючою ще декілька років тому назвою є предметом не для політологічних аналізів, а ментальних (в контексті медицини). Не цим людям давати оцінку Україні, адже, їх соціальні ліфти були засновані на єдиному завданні: підрив спроможності, зміна курсу, знищення нашої держави", - написала вона.

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Українська правда