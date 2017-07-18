На Полтавщине приговорили к 4 годам тюрьмы информатора боевиков

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Вторник, 18 июля 2017, 17:09

Суд посадил на 4 года жителя Миргорода, который информировал террористов ОРДО о полетах военных самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"Апелляционный суд Полтавской области отменил приговор Миргородского горрайонного суда от 16 июня 2016 по миргородцу, который информировал террористов о полетах военных самолетов. Суд высшей инстанции приговорил вышеупомянутого гражданина к 4 годам лишения свободы, тогда как горрайонный суд назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено законом - 2 года и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что осужденный - бывший военнослужащий, который с декабря 2014 года по февраль 2015 года по телефону неоднократно передавал представителю ОРДО, с которым в свое время учился, информацию о полетах военных самолетов с аэродрома военной части, расположенной вблизи от места своего проживания.

Там отметили также, что кроме сведений о времени и направлении полетов, преступник рассказал боевикам о возможном расширении Миргородской центральной районной больницы для лечения раненых военнослужащих правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины во время проведения антитеррористической операции.

По данным прокуратуры, во время обыска дома у информатора обнаружили переработанное огнестрельное оружие – пистолет, пригодный для стрельбы.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в судах Луганской области по состоянию на июль вынесли 18 приговоров в так называемых "сепаратистских" делах, однако ни один обвиняемый не получил реального тюремного заключения.

Украинская правда

Темы: Полтава суд АТО Донбасс
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