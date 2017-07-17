Ни один "сепаратист" в Луганской области не сел в тюрьму

В судах Луганщины по состоянию на июль вынесли 18 приговоров в так называемых "сепаратистских" делах, однако ни один обвиняемый не получил реального тюремного заключения.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Сепаратистские" дела Луганщины. Скрытая амнистия".

К началу июля в реестре судебных решений находился 31 приговор судов Луганской области, в тексте которых упоминался "референдум". Из них в 18 делах обвиняемым инкриминировалась 110-я статья УК. В других случаях "референдум" упоминался в контексте создания "ЛНР", а обвиняемые были либо боевиками, или препятствовали деятельности Вооруженных Сил Украины.

Из 18-ти "сепаратистских" дел только в одном обвинительный приговор суда первой инстанции был вынесен без полного признания фигурантами дел своей вины.

В шести случаях суд оправдал обвиняемых. В других – имело место или признание вины "сепаратистами", или соглашение со следствием.

Все "сепаратисты", которые пошли на сделку со следствием, получили испытательный срок.

Половина тех, кто признал свою вину, также имеют испытательный срок, другая половина получила такой срок заключения, который по закону "Савченко" позволил им почти сразу выйти на свободу.

В делах этих двух групп половина приговоров содержат белые пятна, отмечает автор статьи Алексей Братущак.

Одним из самых странных выглядит дело секретаря Рубежанского горсовета. Его обвинили в организации и проведении "референдума" с целью отделения Луганской области. В то же время в суде свидетели – сотрудник СБУ и замначальника Рубежанского городского отдела милиции – объяснили, что обвиняемый никаких действий в пользу "ЛНР" не совершал.

Более того, обвиняемый в сепаратизме получил поддержку со стороны народных депутатов. Андрей Парубий и Андрей Левус в своих обращениях назвали секретаря Рубежанского горсовета "настоящим патриотом своей страны", который "вел переговоры и пытался договориться с людьми, осуществивших в апреле 2014 года захват здания СБУ в Луганской области".

Суд оправдал обвиняемого за "недоказанностью совершения им этого уголовного правонарушения".

О том, как проходят заседания в "сепаратистских" делах и о самом громком из них – деле бывшего члена Партии регионов Александра Ефремова – читайте здесь.

Украинская правда