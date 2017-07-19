Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом США в России.

Об этом заявил представитель Белого дома, передает Reuters.

Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат США.

Хантсман с 2009 по 2011 года занимал должность посла США в Китае. В 2012 году он был одним из кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии.

Хантсману 57 лет. Он женат и имеет семерых детей.

Срок полномочий нынешнего посла США в РФ Джона Теффта заканчивается осенью.