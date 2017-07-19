Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом США в России.
Об этом заявил представитель Белого дома, передает Reuters.
Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат США.
Хантсман с 2009 по 2011 года занимал должность посла США в Китае. В 2012 году он был одним из кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии.
Хантсману 57 лет. Он женат и имеет семерых детей.
Срок полномочий нынешнего посла США в РФ Джона Теффта заканчивается осенью.
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