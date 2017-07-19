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Трамп визначився з кандидатурою на пост посла США в РФ

Середа, 19 липня 2017, 02:48

Президент США Дональд Трамп призначить колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана послом США в Росії.

Про це заявив представник Білого дому, передає Reuters.

Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат США.

Хантсман з 2009 по 2011 року обіймав посаду посла США в Китаї. У 2012 році він був одним з кандидатів на висунення в президенти від Республіканської партії.

Хантсману 57 років. Він одружений і має сімох дітей.

Термін повноважень нинішнього посла США в РФ Джона Теффта закінчується восени.

Теми: СШАРосія
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