Трамп визначився з кандидатурою на пост посла США в РФ
Середа, 19 липня 2017, 02:48
Президент США Дональд Трамп призначить колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана послом США в Росії.
Про це заявив представник Білого дому, передає Reuters.
Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат США.
Хантсман з 2009 по 2011 року обіймав посаду посла США в Китаї. У 2012 році він був одним з кандидатів на висунення в президенти від Республіканської партії.
Хантсману 57 років. Він одружений і має сімох дітей.
Термін повноважень нинішнього посла США в РФ Джона Теффта закінчується восени.