Совет Европы присвоил второй уровень угрозы вооруженным обыскам в "Вестях"

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Среда, 19 июля 2017, 13:28

Совет Европы присвоил второй уровень угрозы обыскам в редакции радиостанции "Радио Вести" с использованием силовых спецподразделений.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на платформе по защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы, передают Украинские Новости.

Кроме того, этот инцидент Совет Европы отнес к категории "Преследование и запугивание журналистов".

В сопроводительном сообщении отмечается, что 14 июля Генеральная прокуратура и Национальная полиция обыскали офисы медиа-группы "Вести" в Киеве, которая включает в себя "Радио Вести", ежедневную газету "Вести" и новостной сайт Vesti-ukr.com.

Рейд был проведен в рамках расследования хищения со стороны экс-министра налогов и доходов Александра Клименко. Район и здание были окружены специальными полицейскими подразделениями и бронированными машинами.

Отмечается, что сотрудники полиции полностью препятствовали работе редакции.

По версии председатель совета директоров медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко, обыски были проведены прокуратурой в отместку за расследование "Вестей" о доходы и расходы главного военного прокурора Анатолия Матиоса под названием "Кто такой господин Матиос? Что скрывает главный военный прокурор".

Также в сообщении отмечается, что офисы "Вестей" уже подверглись нескольким нападениям с 2014 года, а совсем недавно в феврале 2017 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отозвал лицензию украинской языковой компании "Радио Вести" в Харькове и Киеве.

Как известно, ранее Европейская федерация журналистов расценивает обыски с применением элитных спецподразделений в редакции радиостанции "Радио Вести" как попытку запугивания журналистов.

Международная организация "Комитет защиты журналистов" также расценила обыски с применением элитных спецподразделений в редакции радиостанции "Радио Вести" как попытку запугивания журналистов.

14 июля правоохранители провели обыски в бизнес-центре "Гулливер", где находится редакция "Вестей" в Киеве.

Темы: свобода слова Европа СМИ
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