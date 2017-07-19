Совет Европы присвоил второй уровень угрозы вооруженным обыскам в "Вестях"
Совет Европы присвоил второй уровень угрозы обыскам в редакции радиостанции "Радио Вести" с использованием силовых спецподразделений.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на платформе по защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы, передают Украинские Новости.
Кроме того, этот инцидент Совет Европы отнес к категории "Преследование и запугивание журналистов".
В сопроводительном сообщении отмечается, что 14 июля Генеральная прокуратура и Национальная полиция обыскали офисы медиа-группы "Вести" в Киеве, которая включает в себя "Радио Вести", ежедневную газету "Вести" и новостной сайт Vesti-ukr.com.
Рейд был проведен в рамках расследования хищения со стороны экс-министра налогов и доходов Александра Клименко. Район и здание были окружены специальными полицейскими подразделениями и бронированными машинами.
Отмечается, что сотрудники полиции полностью препятствовали работе редакции.
По версии председатель совета директоров медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко, обыски были проведены прокуратурой в отместку за расследование "Вестей" о доходы и расходы главного военного прокурора Анатолия Матиоса под названием "Кто такой господин Матиос? Что скрывает главный военный прокурор".
Также в сообщении отмечается, что офисы "Вестей" уже подверглись нескольким нападениям с 2014 года, а совсем недавно в феврале 2017 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отозвал лицензию украинской языковой компании "Радио Вести" в Харькове и Киеве.
Как известно, ранее Европейская федерация журналистов расценивает обыски с применением элитных спецподразделений в редакции радиостанции "Радио Вести" как попытку запугивания журналистов.
Международная организация "Комитет защиты журналистов" также расценила обыски с применением элитных спецподразделений в редакции радиостанции "Радио Вести" как попытку запугивания журналистов.
14 июля правоохранители провели обыски в бизнес-центре "Гулливер", где находится редакция "Вестей" в Киеве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.