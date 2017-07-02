Россия: Путин подписал закон о блокировании "сайтов-зеркал"

56 просмотров
Воскресенье, 2 июля 2017, 05:00

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировании так называемых "зеркал" сайтов.

Текст документа размещен на портале правовой информации, сообщает Радио Свобода.

Законопроект вводит понятие "копии", под которым подразумевается сайт, схожий с заблокированным. Запрос о блокировании "зеркала" смогут направлять не только государственные органы, но и правообладатели.

Согласно законопроекту, поисковые системы будут обязаны удалять из результатов поиска такие сайты.

В предыдущей версии законопроекта, одобренной правительством РФ, речь шла о досудебном блокировки "сайтов-зеркал". Из финальной версии эту норму исключили.

Государственная дума России приняла этот закон 23 июня, а 28 июня его одобрил Совет Федерации.

Темы: Росcия СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В РФ решили засекречивать данные о домах чиновников 2 июля 2017, 02:17
Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі 2 июля 2017, 01:31
Дело Чийгоза: Защита ожидает допроса Константинова 1 июля 2017, 22:51
powered by lun.ua
Главные новости
Лавров визнав участь РФ у конфлікті на Донбасі
В Париже судили украинку за критику пророссийского пропагандиста
В Нацгвардии отреагировали на задержание Маркива в Италии
В Манчестере судят британца, воевавшего на стороне ОРДО
Все новости
Книга

"Дорога святого Иакова": Отрывок из новой книги Звонки Матияш

Поступить в вуз

Что нового во вступительной кампании-2017