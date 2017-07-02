Разведка: оккупанты в Крыму не признают права собственности на землю

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Воскресенье, 2 июля 2017, 13:28

Оккупационные власти Крыма признает недействительными документы о правах собственности на земельные участки, выданные Украиной до оккупации полуострова.

Об этом сообщает в воскресенье в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

Там заявили, что руководство РФ наращивает меры по дальнейшему развитию военной инфраструктуры на временно оккупированной территории АР Крым, в т.ч. с нарушением имущественных прав населения.

"В частности, в н.п. Любимовка подразделения российских оккупационных войск проводят инженерные работы по расширению военного городка радиотехнического полка. При этом игнорируются права населения на владение земельными участками и осуществляется разрушение их частных зданий", - говорится в сообщении.

В разведке утверждают, что в ответ на многочисленные обращения граждан о противоправных действиях российских военных, представители оккупационной власти и т.н. "правоохранительных органов" заявляют о незаконном оформлении прав собственности на земельные участки местными жителями, а документы, предоставленные украинскими властями до оккупации, признают недействительными.

Украинская правда

Темы: Крым разведка земля
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