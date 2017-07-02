Киев: Центральные станции метро проверили, работают в обычном режиме

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Воскресенье, 2 июля 2017, 16:29

Станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" работают в обычном режиме.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Независимости" проверены и открыты. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Работаем в обычном режиме", - сообщили в КП.

Ранее в метрополитене заявили, что получены анонимные звонки о минировании 4 станций, из-за чего пересадки на центральных станциях были закрыты, а станции "Оболонь" и "Минская" были проверены.

Украинская правда 

Темы: Киев метро
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