Киев: Центральные станции метро проверили, работают в обычном режиме

Станции столичного метрополитена "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого" работают в обычном режиме.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Площадь Льва Толстого" и "Майдан Независимости" проверены и открыты. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Работаем в обычном режиме", - сообщили в КП.

Ранее в метрополитене заявили, что получены анонимные звонки о минировании 4 станций, из-за чего пересадки на центральных станциях были закрыты, а станции "Оболонь" и "Минская" были проверены.

Украинская правда