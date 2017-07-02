У Києві "замінували" ще 4 станції метро

Станом на 14:30 у Києві через повідомлення про замінування закриті станції метро "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Також там додали, що в неділю перевірили та відкрили "Оболонь" та "Мінську".

Пізніше з'явилося повідомлення, що станції "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого" перевірено та відкрито.

Як повідомлялося, раніше в неділю з цієї ж причини була зачинена станція "Театральна".

Українська правда