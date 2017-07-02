Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві "замінували" ще 4 станції метро

Неділя, 2 липня 2017, 14:41
У Києві замінували ще 4 станції метро

Станом на 14:30 у Києві через повідомлення про замінування закриті станції метро "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Також там додали, що в неділю перевірили та відкрили "Оболонь" та "Мінську".

Пізніше з'явилося повідомлення, що станції "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого" перевірено та відкрито.

Як повідомлялося, раніше в неділю з цієї ж причини була зачинена станція "Театральна".

Українська правда

Теми: Київметро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: