У Києві "замінували" ще 4 станції метро
Неділя, 2 липня 2017, 14:41
Станом на 14:30 у Києві через повідомлення про замінування закриті станції метро "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".
Про це повідомило КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Також там додали, що в неділю перевірили та відкрили "Оболонь" та "Мінську".
Пізніше з'явилося повідомлення, що станції "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого" перевірено та відкрито.
Як повідомлялося, раніше в неділю з цієї ж причини була зачинена станція "Театральна".
Українська правда