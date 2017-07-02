Трамп показал видео, на котором "бьет CNN"

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Воскресенье, 2 июля 2017, 18:59

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Твиттере смонтированное видео, на котором бьет человека, лицо которого "закрыто" логотипом телекомпании CNN.

Трамп обнародовал видео с хэштегом #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и "FNN" (Fake News Network - Сеть лживых новостей).

Публикация получила рекордное количество репостов (более 100 000) и комментариев (более 55 000).

Оригиналом видео вероятно есть запись передачи "WrestleMania", которая вышла в эфир 2007 года, во время которой Трамп подрался с промоутером, главой федерации рестлинга WWE Винсом МакМэн.

Вместе с тем помощник Трампа по борьбе с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт заявил в эфире телеканала ABC, смонтированное видео не является угрозой и отметил, что "многие СМИ относятся к президенту не слишком справедливо".

Как известно, на своей первой пресс-конференции 11 января Дональд Трамп поссорился с CNN, назвав телекомпанию "ужасной организацией", публикующий фейки.

Позже Трамп обвинил ведущие американские СМИ - The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN - в распространении фейковых новостей и назвал их "врагами американского народа".

Также президент США неоднократно критиковал СМИ, обвиняя их в предвзятости и лжи.

Украинская правда 

Темы: Трамп СМИ США
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