Лукашенко в Киеве встречают пикетом

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Четверг, 20 июля 2017, 15:17

В Киеве президента Беларуси Александра Лукашенко встречают пикетом.

Об этом сообщает в четверг белорусская служба "Радио Свобода".

"Белорусская община Киева и белорусские добровольцы проводят пикет на улице Банковой, где находится Администрация украинского президента. Они вышли на акцию под бело-красно-белыми и украинским флагами", – говорится в сообщении.

Участники пикета держат также плакаты с портретами российского президента Владимира Путина и Александра Лукашенко с подписью "Два сапога пара".

Кроме того, в руках участников и портреты белорусского добровольца Тараса Аватарова, который осужден в Беларуси на пять лет лишения свободы.

На акцию пришла и мать Тараса – Людмила Поспех.

Накануне женщина обратилась к президенту Украины Петра Порошенко с призывом вступиться за ее сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе.

По ее словам, Аватарова задержали не в Беларуси.

Она утверждает, что молодого человека якобы похитили в Киеве спецслужбы России и передали сотрудникам КГБ, которые отправили его сначала в Гомель, а оттуда поездом в Минск.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Украину 20-21 июля.

Как сообщает его пресс-служба, запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Темы: Лукашенко Беларусь
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