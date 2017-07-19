Мать белоруса, воевавшего на Донбассе, обратилась к Порошенко

К президенту Петру Порошенко обратилась Людмила Поспех, мать осужденного в Беларуси к пяти годам лишения свободы белоруса-добровольца Тараса Аватарова.

Как сообщает Радио Свобода, женщина призвала главу государства заступиться за ее сына, который защищал целостность украинской территории на Донбассе.

"Я прошу помочь защитить сына. И моя цель не столько рассказать о беде в своей семье, а я горжусь своим сыном, сколько поддержать тех ребят, которые на сегодняшний момент не могут приехать или вернуться домой в Беларусь, и их защитить", - сказала она на пресс-конференции в Киеве.

"Моего сына защитить очень сложно - это зависит только от желания "верхов", поэтому я и призываю именно украинские власти обратить внимание на тех, кто защищает целостность Украины", - добавила Людмила Поспех.

По ее словам, Тарас Аватаров был задержан не в Беларуси.

Она утверждает, что молодого человека якобы похитили в Киеве спецслужбы России и передали сотрудникам КГБ, которые, посадили его в машину и отправили сначала в Гомель, а оттуда поездом до Минска.

По словам Людмилы Поспех, ее сына сопровождали на всем пути к железнодорожному вокзалу в белорусской столицы.

На основании разговоров с сыном женщина полагает, что самодельное взрывное устройство, за которое осужден ее сын, ему подбросили на границе Беларуси и Украины.

Обращение Людмилы Поспех к украинским властям поддержало движение солидарности "Разам" - его планировали направить по электронной почте в Администрацию президента Украины и в Верховную Раду.

"Завтра начнется визит Лукашенко в Украину. Просим вас сделать все возможное для освобождения белорусского политзаключенного Тараса Аватарова, который был осужден на 5 лет лишения свободы по инспирированному спецслужбами криминальному делу", - отмечается в обращении, подписанном лидером движения солидарности "Разам" Вячеславом Сивчиком.

"На самом деле Тарас находится за решеткой только потому, что будучи гражданином Беларуси, воевал за Украину", - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что житель Новополоцка Тарас Аватаров был задержан 26 ноября 2015 года на минском железнодорожном вокзале.

У Аватарова милиционеры забрали самодельную гранату, сигнальный пистолет Макарова, бронежилет, удостоверение добровольца "Правого сектора" из Украины.

В мае 2016 года доброволец был осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества за "незаконный оборот и контрабанду взрывного устройства".

Белорусский партизан