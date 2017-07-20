"Тонис" Макеенко переименовали в "Прямой"

Информационный телеканал, который запускается на базе телеканала Tonis, будет называться "Прямий".



Об этом стало известно во время презентации канала в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания 20 июля, сообщает Детектор Медиа.

Канал обратился в Нацсовет для переоформления всех его лицензий в связи со сменой собственника, конечного бенефициара, логотипа, программной концепции, адреса студии и т. п.

"В программной концепции увеличивается доля собственного производства, национального продукта, уменьшается доля иностранного продукта. Формат канала определен как инфотеймент, это первое такое определение в лицензиях украинских телеканалов. Генеральный продюсер канала Алексей Семенов заявил, что с командой будет строить украинский CNN или BBC. "Прямий" стартует 24 августа в 6:00 трехдневным телемарафоном ко Дню Независимости", - пишет Детектор Медиа.

Логотип канала

Ранее "Украинская правда" писала, что Макеенко собирается приобрести "Тонис" - якобы для окружающих действующего президента Петра Порошенко.



По информации собеседников, куратором этой покупки выступает никто иной, как наиболее доверенный соратник президента Игорь Кононенко.



Больше читайте в статье: "На пороге медийного передела. Почему Княжицкий продает, а друг президента покупает канал".