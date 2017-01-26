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Команда Порошенка може купити телеканал Tonis

Четвер, 26 січня 2017, 18:02

Незабаром формальним власником телеканалу Tonis може стати екс-депутат від ПР та колишній глава КМДА Володимир Макеєнко.

Про це йдеться у статті "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал".

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили одразу по двоє співрозмовників у "Народному фронті" та у президентському таборі, знайомі з ситуацією на медійному ринку.

За інформацією співрозмовників, куратором цієї покупки виступає соратник президента Ігор Кононенко.

"Зараз все виглядає так, що справді наші купують цей канал через Володю Макеєнка. Зрозуміло, що Макеєнко не може таке "щастя" собі дозволити, у нього просто немає стільки грошей. Але документально довести щось буде нереально", – вважає один із співрозмовників з президентського оточення.

У неформальних розмовах члени "медійної" команди Порошенка не заперечують підготовку покупки.

Один із політтехнологів АП ще восени у розпал скандалу із "плівками Онищенка" щодо "112 каналу" розповідав журналістам у кулуарах парламенту, що президентська команда і справді купує канал, "але точно не "112-й".

Тепер же у БПП та АП всі вкрай обережно висловлюються про ймовірну покупку "Тоніса", а от "медійники" у фракції Яценюка однозначно вказують на найближчого друга президента.

"Канал купує Кононенко, але щоб не викликати зайвих скандалів і розмов, запишуть все на Макеєнка. Мовляв, який він нам друг, він "регіонал", – переконує один зі співрозмовників у НФ.

Водночас сам Кононенко спростував цю інформацію.

"Я не маю стосунку до купівлі жодних телеканалів", – запевнив він УП.

У свою чергу Володимир Макеєнко не захотів спілкуватися з журналістами.

Під час першої спроби вдень 24 січня, екс-депутат слухавку взяв, але коли почув запитання, то швидко попрощався, пославшись на те, що святкує день народження друга.

Коли ж за кілька годин УП знову спробувала поговорити з ним, то слухавку підняв уже "помічник" Макеєнка, який від розмови відмовився.

25 січня цей же "помічник" запевнив, що Макеєнко не може говорити, бо "поїхав за кордон". 26 січня "помічник" Макеєнка просив журналістів більше не телефонувати і поважати "приватне життя".

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗМІ
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