"Тоніс" Макеєнка перейменували на "Прямий"

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Четвер, 20 липня 2017, 16:40

Інформаційний телеканал, який запускається на базі телеканалу Tonis, буде мати назву "Прямий".

Про це стало відомо під час презентації каналу в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення 20 липня, повідомляє Детектор Медіа.

Канал звернувся до Нацради за переоформленням усіх його ліцензій у зв’язку зі зміною власника, кінцевого бенефіціара, логотипа, програмної концепції, адреси студії тощо.

"У програмній концепції збільшується частка власного виробництва, національного продукту, зменшується частка іноземного продукту. Формат каналу визначено як інфотеймент, це перше таке визначення в ліцензіях українських телеканалів. Генеральний продюсер каналу Олексій Семенов заявив, що з командою будуватиме український CNN або BBC. "Прямий" стартує 24 серпня о 6:00 триденним телемарафоном до Дня Незалежності", - пише Детектор Медіа.

 
логотип каналу

Раніше "Українська правда" писала, що Макеєнко збирається придбати "Тоніс" – нібито для оточення чинного президента Петра Порошенка.

За інформацією співрозмовників, куратором цієї покупки виступає ніхто інший, як найбільш довірений соратник президента Ігор Кононенко.

Більше читайте у статті: "На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал".

Теми: ЗМІ телебачення
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