Землетрясение в Эгейском море: У Консульства пока нет данных о пострадавших

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Пятница, 21 июля 2017, 08:44

Консульство проверяет, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения в Эгейском море украинцы.

Об этом говорится на официальной твиттер-странице Департамента консульской службы МИД.

"Землетрясение в Эгейском море -Турция, Греция. Есть пострадавшие. Консул проверяет, нет ли среди них украинцев", - говорится в сообщении.

"Консул сообщает, что по состоянию на 08:00 информация о пострадавших не поступала", - говорится в следующем твиттере.

"Имеем в виду информацию, которая детализировала данные о пострадавших", - добавили в твиттере на уточняющий вопрос УП

Консультсво также приводит экстренные номера: в Греции +30 69327656 06  и Турции +90 539 550 98 98.

Как известно, землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло у побережья Турции, вызвав цунами в Средиземном море.

В Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения

Темы: Турция Греция стихийное бедствие
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