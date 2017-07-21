У берегов Турции произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло у побережья Турции, вызвав цунами в Средиземном море.
Об этом сообщает Daily Mail.
Подземные толчки начались в 1:31 ночи по местному времени (совпадает с киевским). Эпицентр находился в море примерно в 10 км к югу от турецкого города Бодрум.
Очевидцы сообщили, что также было несколько афтершоков.
В городе Мармарис были затоплены прибрежные отели. Толчки также ощущались на Крите.
Губернатор турецкой провинции Мугла сообщил, что в результате землетрясения несколько людей получили небольшие травмы.
Мэр Бодрума заявил, что землетрясение спровоцировало трещины в некоторых старых зданиях.
Eyewitnesses said there were several aftershocks up to a magnitude of 5.8 https://t.co/Su8mWo2F1v pic.twitter.com/Uf3bRgfGqp— Daily Mail Online (@MailOnline) 21 липня 2017 р.