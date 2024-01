В Греции из-за землетрясения погибли два человека, более 100 пострадали

В Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.

Об этом сообщает агентство АР.

Большинство пострадавших находятся на острове Кос.

Также в результате стихии разрушены некоторые здания, поврежден порт.

В турецкой службе безопасности сообщили, что было зарегистрировано более 20 афтершоков.

Эпицентр землетрясения, магнитудой 6,7 баллов, находился в Эгейском море в 10 км к югу от турецкого города Бодрум и в 16 км от греческого острова Кос.

Ранее сообщалось, что в Бодруме также есть пострадавшие.

