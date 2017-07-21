Лукашенко надеется на "новый импульс" после встречи с Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на улучшение сотрудничества его страны с Украиной.

Об этом он сказал в выступлении перед журналистами после переговоров с президентом Петром Порошенко и подписания ряда документов.

"Мы далеки от прежних достижений украинско-белорусского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов… Сопредседатели совместной межправительственной комиссии заверили нас, что в течении двух лет мы достигнем этого уровня, а может и превзойдем", – сказал белорусский лидер.

"Мы сегодня договорились о создании новых кооперационных производств в самых различных отраслях… Думаю, сегодняшняя встреча даст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству", – заявил он.

Лукашенко сказал, что есть тысячи позиций товаров, которые Украина и Беларусь могут совместно происходить и продавать – тракторы, комбайны, лифты и прочее.

Он также высказался за сотрудничество регионом Беларуси и Украины в условиях децентрализации.

"Мы договорились, что организуем это сотрудничество. Первый межрегиональный форум пройдет в Гомеле, второй будет в Украине на родине господина Зубко, поскольку он непосредственно отвечает за сотрудничество с Беларусью с украинской стороны", – заявил Лукашенко.

По его словам, лидеры двух стран согласовали подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

"Подписан ряд документов, касающихся взаимодействия в сферах культуры", – напомнил Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшнее соглашение послужит динамичному развитию двух стран, укреплению дружбы между нашими народами", – добавил он.

Алена Рощенко, УП