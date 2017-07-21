Путин лично обещал, что турбины Siemens не поедут в Крым – СМИ

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Пятница, 21 июля 2017, 16:04

Президент России Владимир Путин лично обещал власти Германии, газовые турбины Siemens не попадут в Крым.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche.

Отмечается, что Путин дал такое обещание на встрече с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэльем в сентябре 2016 года. Затем правительство Германии передал эти гарантии Siemens, доверилась Путину.

В издании указываются, что представитель немецкого министерства экономики и энергетики не подтвердил, но и не опроверг информацию о полученных гарантии.

Siemens также отказалась от комментариев.

РБК писало, что Siemens в ситуации с турбинами возлагалась на российские гарантии "на высоком правительственном уровне".

Как известно, Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.
Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от русских вывоз турбин из Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление немецкого концерна Siemens о прекращении поставок российским компаниям.

Темы: Путин санкции Крым
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