Весельницкая, с которой встречался Трамп-младший, работала на ФСБ

Российский адвокат Наталья Весельницкая, с которой встречался сын президента США Дональда Трампа в 2016 году, представляла интересы ФСБ в суде в течение многих лет.

Об этом пишет Reuters.

Из документов видно, что адвокат Наталья Весельницкая успешно представляла интересы ФСБ по делу о праве собственности на недвижимость в северо-западной Москве в период с 2005 по 2013 годы, пишет агентство.

Речь идет об основанной ФСБ военной части 55002. Здание было приватизировано после распада СССР в 1991 году. Весельницкая доказывала в суде, что оно была незаконно продано частным фирмам.

По адресу этого здания зарегистрирована фирма Електронинторг, которая принадлежит государственной корпорации Ростех. В свою очередь, корпорацией Ростех руководит Сергей Чемезов, бывший сотрудник КГБ, служивший с президентом РФ Владимиром Путиным в Восточной Германии.

Этот факт не является доказательством того, что Весельницкая является сотрудницей российской спецслужбы, а сама она отрицает причастность к ФСБ.

В то же время, то, что она представляла интересы ФСБ в суде может вызвать новые вопросы среди американских политиков.

Весельницкая проигнорировала запрос Reuters о сотрудничестве с ФСБ. ФСБ также не ответила.

Как известно, 11 июля старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Также, как сообщалось ранее, на встрече присутствовали Ринат Ахметшин, которого назвали бывшим советским разведчиком, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Впоследствии стало известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе - вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.