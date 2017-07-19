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СМИ назвали имя восьмого участника встречи сына Трампа с адвокатом РФ

Среда, 19 июля 2017, 05:58

Имя восьмого человека, присутствовавшего на встрече с Дональдом Трампом-младшим и российским адвокатом Натальей Весельницкой - Ике Кавеладзе.

Об этом сообщает CNN.

Кавеладзе является старшим вице-президентом российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group. Руководителем компании является азербайджано-российский олигарх Арас Агаларов.

Присутствие Кавеладзе на встрече подтвердил адвокат Агаларова Скотт Балбер.

Адвокат заявил, что Кавеладзе давно имеет гражданство США и "никогда не имел никакого отношения к российскому правительству ни в каком качестве".

Балбер также сказал, что они "в полной мере сотрудничают с прокурорами в ходе следствия".

По словам адвоката, Кавеладзе попросил пойти на встречу Агаларов в качестве переводчика для Весельницкой. Однако там выяснилось, что она приехала со своим переводчиком.

Также, как сообщалось ранее, на встрече присутствовали Ринат Ахметшин, которого назвали бывшим советским разведчиком, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Как известно, 11 июля старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницкая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Темы: СШАТрамп
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