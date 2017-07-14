На встрече сына Трампа с юристом РФ был советский разведчик – СМИ

На встрече сына президента США Дональда Трампа, зятя президента США Джареда Кушнера и политтехнолога Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницькой присутствовал бывший советским контрразведчик, которого подозревают в постоянных связях с российской разведкой.



Об этом сообщает издание NBC News, однако не называет фамилию этого человека.



Указывается, что он сопровождал Весельницькую. Этот человек, как пишет издание, служил в советских войсках, эмигрировал в США и теперь имеет двойное гражданство.



Представители Кушнера и Манафорта отказались комментировать эту информацию, но адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас подтвердил, что общался с этим человеком и тот назвался другом Весельницькой или Эмина Алагарова (российского бизнесмена, от имени которого Трампу младшему предлагали организовать встречу).



"Он является гражданином США. Он мне конкретно сказал, что он не работает для российского правительства, и на самом деле смеялся, когда я спросил его об этом", - сказал он.



Весельницькая, в эксклюзивном интервью NBC News, отрицала, что имеет связь с Кремлем, и настаивает на том, чтобы совещание обсуждала санкции, а не президентскую кампанию.



Как известно, 11 июля старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.



Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и, на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт, встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницькою, которая связана с Кремлем.



По данным издания, на встрече Весельницькая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.



Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.