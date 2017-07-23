Сутки в АТО прошла без потерь - Минобороны
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.
"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сказал он.
По словам Лысенко, на Луганском направлении в субботу зафиксировано 8 вооруженных провокаций.
На Донецком направлении произошло 6 обстрелов, 3 из них с применением минометов.
На Мариупольском направлении боевики 4 раза открывали огонь.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 18 раз.
Украинская правда
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