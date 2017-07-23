Сутки в АТО прошла без потерь - Минобороны

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Воскресенье, 23 июля 2017, 12:40

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.

"За минувшие сутки в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сказал он.

По словам Лысенко, на Луганском направлении в субботу зафиксировано 8 вооруженных провокаций.

На Донецком направлении произошло 6 обстрелов, 3 из них с применением минометов.

На Мариупольском направлении боевики 4 раза открывали огонь.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за прошедшие сутки боевики открывали огонь 18 раз.

Украинская правда

Темы: АТО
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