На посольство Израиля в Иордании совершено нападение: есть жертвы

В столице Иордании Аммане на посольство Израиля совершено нападение.

Как сообщает Al Jazeera, в результате нападения два человека получили травмы. Других подробностей инцидента не сообщается.

Как пишет ВВС со ссылкой на местные СМИ, речь идет об одном погибшем и одном раненом: убитый - гражданин Иордании, ранены израильтянина.

Посольство окружено силами безопасности, также оцеплены все прилегающие к посольству улицы. Сообщается, что проходит эвакуация сотрудников посольства.

Официальных сообщений от власти не поступало.

Как известно, Иордания официально сохраняет святые для ислама места в Иерусалиме, на Храмовой горе расположены мечеть Аль-Акса и мечеть Омара.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.

21 июля тысячи иорданцев приняли участие в демонстрации протеста в Аммане против решения израильских властей установить металлоискатели.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем. По его словам, решение останется в силе до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе.

24 июля состоится кризисное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации с Храмовой горой в Иерусалиме.