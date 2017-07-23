На посольство Израиля в Иордании совершено нападение: есть жертвы

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Воскресенье, 23 июля 2017, 22:11

В столице Иордании Аммане на посольство Израиля совершено нападение.

Как сообщает Al Jazeera, в результате нападения два человека получили травмы. Других подробностей инцидента не сообщается.

Как пишет ВВС со ссылкой на местные СМИ, речь идет об одном погибшем и одном раненом: убитый - гражданин Иордании, ранены израильтянина.

Посольство окружено силами безопасности, также оцеплены все прилегающие к посольству улицы. Сообщается, что проходит эвакуация сотрудников посольства.

Официальных сообщений от власти не поступало.

 

Как известно, Иордания официально сохраняет святые для ислама места в Иерусалиме, на Храмовой горе расположены мечеть Аль-Акса и мечеть Омара.

Израильские власти 16 июля установили рамки металлодетекторов после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.

21 июля тысячи иорданцев приняли участие в демонстрации протеста в Аммане против решения израильских властей установить металлоискатели.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинцы замораживают все контакты с Израилем. По его словам, решение останется в силе до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые на Храмовой горе.

24 июля состоится кризисное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации с Храмовой горой в Иерусалиме.

Темы: Израиль
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