Представительство президента в Крыму пикетируют уже 2 недели: власти молчат

В Херсоне представители общественных организаций, участники АТО и жители Крыма продолжают пикетировать расположенное в городе представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, требуя активизации его работы.

Об отсутствии какой-либо реакции властей пишет в понедельник заместитель главного директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Пикетчики обвиняют это представительство в бездеятельности.

"Более 3 лет ПП в АРК во главе с Натальей Попович, с большим штатом и бюджетным финансированием, бездействует. Сама представитель не принимает граждан, вместо помощи людям дают отписки и футболят в другие ведомства. Дверь госучреждения закрыта на замок, чего в принципе невозможно себе представить. Но так есть", – обращает внимание Муждабаев.

"Попович не общается с прессой, ее даже в самом Херсоне не знают в лицо. Она не появляется ни на одном мероприятии, связанном с освобождением Крыма, не проявляет никакой законодательной/исполнительной инициативы. Люди просто 3 года в комфортном офисе ржут над крымчанами и получают деньги", – отмечает журналист.

По словам Муждабаева, официальная реакция властей до сих пор отсутствует.

"Реакции из Администрации президента нет. Как будто бы так и надо: молодец, Попович, клади на всё, не работай дальше", – пишет он.

В то же время журналист обращает внимание на информационную кампанию, которой пытаются очернить действия пикетчиков.

"Власть молчит, но... вступают в дело "патриотичные" фейсбучные боты, от которых раньше про ПП в АРК никогда не исходило ни звука. Они отрепетированным хором называют протестующих ("Автомайдан", крымских татар, ветеранов АТО, матерей пропавших без вести украинцев в Крыму, журналистов, которые про это пишут) - та-дам! - агентами ФСБ, которые мешают Попович заниматься деоккупацией Крыма", – пишет Муждабаев.

По мнению журналиста, чиновники "утратили связь с реальностью".

"Это, конечно, перевернутый мир, Оруэлл. Но самое страшное подозрение, которое возникло после знакомства с ситуацией вокруг этой структуры АП, - то, что и другие ведомства в стране работают примерно похоже. Просто никто об этом не знает. Буду продолжать следить событиями, такого хамства в адрес украинцев после победы Майдана, казалось, трудно себе представить", – возмущается Муждабаев.

Как сообщалось, 10 июля в Херсоне активисты начали бессрочное пикетирование представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, требуя отчета.

Украинская правда