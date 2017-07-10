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Представительство президента в Крыму пикетируют, требуя отчета

Понедельник, 10 июля 2017, 15:01

В Херсоне представители общественных организаций, участников АТО и жителей Крыма 10 июля начали пикетирование расположенного в городе представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, требуя активизации его работы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Здесь собрались представители общественных организаций по поводу того, что в течение трех лет это представительство ничего не делает. Это бессрочная акция, мы будем блокировать, пока не выйдет Попович (постоянный представитель президента Украины в АР Крым Наталья Попович - ред.) и не объяснит свою работу за эти годы", – рассказали активисты.

Участники акции жалуются, что люди, которые потеряли (в аннексированном Россией Крыму - ред.) жилье, землю не могут найти элементарного ответа, что с их имуществом, родные пропавших без вести тоже не могут найти ответа, где их родственники.

"Этим должен заниматься представитель президента Украины (в АР Крым - ред.), ведь это орган, который должен работать на деоккупацию Крыму, на постоянную работу с временно перемещенными лицами", – отмечают участники акции.

Протестующие сообщили, что написали официальное обращение, которое будет направлено президенту Петру Порошенко, председателю Меджлиса крымскотатарского народа, народному депутату Рефату Чубарову и главе Администрации президента Украины Игорю Райнину.

"Представители общественных организаций... обращаются к правительству, чтобы поменяли или это представительство вообще, или изменили формат работы и его руководителя в первую очередь", – подчеркнул один из участников акции.

Темы: Крымправа человека
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