Полторак назначил проверку из-за ранения журналиста на военных учениях

Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование из-за ранения журналиста во время военных учений.

Об этом Полторак сообщил в своем Facebook.

"В связи с сообщениями, которые изложены в соцсетях, я поручил Генеральному штабу ВС Украины и Военной службе правопорядка безотлагательно разобраться в достоверности информации по проблемным вопросам в 95 десантно-штурмовой бригаде и учебном центре ВДВ. Сейчас по указанным фактам осуществляется служебная проверка", - написал Полторак.

Как известно, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих, где он захотел испытать себя в роли статиста.

Журналисты и активисты подписали письмо-обращение к министру обороны Степану Полтораку из-за обеспокоенности опасностью во время военных учений после ранения коллеги.

Кроме того, 20 июля во время учений на Днепропетровщине были ранены 8 военнослужащих.

Украинская правда