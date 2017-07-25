Полторак назначил проверку из-за ранения журналиста на военных учениях
Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование из-за ранения журналиста во время военных учений.
Об этом Полторак сообщил в своем Facebook.
"В связи с сообщениями, которые изложены в соцсетях, я поручил Генеральному штабу ВС Украины и Военной службе правопорядка безотлагательно разобраться в достоверности информации по проблемным вопросам в 95 десантно-штурмовой бригаде и учебном центре ВДВ. Сейчас по указанным фактам осуществляется служебная проверка", - написал Полторак.
Как известно, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих, где он захотел испытать себя в роли статиста.
Журналисты и активисты подписали письмо-обращение к министру обороны Степану Полтораку из-за обеспокоенности опасностью во время военных учений после ранения коллеги.
Кроме того, 20 июля во время учений на Днепропетровщине были ранены 8 военнослужащих.
Украинская правда
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