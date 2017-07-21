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Журналисты написали письмо Минобороны из-за ранения коллеги

Пятница, 21 июля 2017, 18:59

Журналисты и активисты подписали письмо-обращение к министру обороны Степану Полтораку через обеспокоенность опасностью во время военных учений.

Поводом для обращения стало ранение оператора канала "Первый Криворожский" Вячеслава Волка во время военных учений в Кривом Роге.

"Разобраться в том, что произошло, должно следствие, но уже сегодня очевидно: правила, регламентирующие безопасность журналистов и вообще гражданских людей во время учений, должны быть пересмотрены", - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что журналисты являются незащищенными не только физически, как Вячеслав Волк, но и репутационно, как редактор сайта "Первый Криворожский" София Скиба, которую после инцидента начали обвинять в том, что ее действия привели к ранению оператора.

Основные требования авторов заключаются в том, что Минобороны и командования ВСУ должны, по их не убеждению, обеспечить быстрое и независимое расследование происшествия, полностью обеспечить лечение и реабилитацию раненого Волка, инициировать проведение брифингов касательно расследования и круглых столов по пересмотру протоколов учений и принципов взаимодействия со СМИ.

Кроме того журналисты и активисты настаивают на внесении в законодательство предложенных изменений, которые должны сделать невозможным повторение подобной ситуации и полностью возложить ответственность за все происходящее на учебной площадке на организаторов.

"Резюмируя все сказанное выше, еще раз подчеркнем: мы, представители СМИ и общественности, стремимся к конструктивному и безопасному взаимодействию с ВСУ и Минобороны. Мы готовы участвовать в разработке новых стандартов взаимодействия и принципов безопасности ", - добавили авторы.

Как известно, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих, где изъявил желание испытать себя в роли статиста.

Кроме того, 20 июля во время учений на Днепропетровщине были ранены 8 военнослужащих.

Украинская правда

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Темы: МинобороныСМИармия
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