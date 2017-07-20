Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепропетровской области во время учений ранены 8 военных

Четверг, 20 июля 2017, 17:59

В Днепропетровской области на 239 общевойсковом полигоне во время учений ранены 8 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

Так, 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих.

Из них четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.

Темы: армия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
армия
В Беларусь заехала уже девятая колонна "Вагнера"
Более 20 новых моделей украинских дронов уже на вооружении ВСУ - министр обороны
Количество мобилизованных беглецов из армии РФ выросло вдвое - СМИ
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: