Под Киевом задержали командира боевиков

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Вторник, 25 июля 2017, 15:26

Сотрудники прокуратуры, СБУ и пограничной службы задержали в аэропорту "Борисполь" так называемого "командира отделения ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как выяснилось, мужчина с ноября 2014 по август 2015 года участвовал в террористической организации "ДНР".

"Установлено, что задержанный гражданин Украины 1987 года рождения, в ДНР находился "в должности" командира отделения, имел при себе военный билет ДНР", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса, что грозит ему лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В суд уже подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
 

Украинская правда

Темы: Донбасс Киев Борисполь
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