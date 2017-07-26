Госдеп опровергает сообщения о возможной отставке Тиллерсона
Госдепартамент США опроверг сообщения о том, что его глава Рекс Тиллерсон собирается досрочно покинуть пост.
Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт в эфире радиопередачи The Hugh Hewitt Show, пишет DW.com.
Информация о его возможной отставке неверна, указала она. Тиллерсон рад служить президенту и пользуется его поддержкой, добавила Нойерт.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Тиллерсон подумывает о том, чтобы оставить должность из-за разногласий с Белым домом, включая политику относительно Ирана.
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