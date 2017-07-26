Миграционная служба: Порошенко забрал у Саакашвили гражданство

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Среда, 26 июля 2017, 18:37

Президент Петр Порошенко издал указ о прекращении украинского гражданства экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении на сайте Государственной миграционной службы.

"Президентом выдан указ о потере гражданства Украины. Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основания для потери гражданства Украины перечислены в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины".

Как указывается в сообщении, к таким основаниям, в частности, относится добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, или приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона - в результате обмана, сознательного предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов.

Ведомство напомнило, что в соответствии со статьями 24 и 25 закона, подготовка представлений об утрате гражданства Украины и передачи их на рассмотрение Комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой и МИД, диппредставительствами и консульскими учреждениями.

"Материалы в отношении Саакашвили, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины, получены от грузинской стороны, проработаны ГМС, были направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии", - говорится в заявлении.

Согласно Конституции, решение о потере гражданства Украины принимает президент на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

В то же время соответствующий указ на сайте президента Украины по состоянию на 18:53 отсутствует.

В пресс-службе Саакашвили не подтверждают информацию о лишении его украинского гражданства. Сам Сааакашвили сейчас находится в США. "Украинской правде" удалось связаться с ним, и он пообещал обнародовать официальное заявление в течение двух часов.

Первым о прекращении гражданства Саакашвили сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Украинская правда

Темы: Саакашвили гражданство Порошенко
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