Двое участников стрельбы в Днипре арестованы
Двух подозреваемых в причастности к стрельбе в Днипре взяли под стражу.
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 27 июля, двум подозреваемым - 1982 по 1992 годов рождения - суд избрал меру пресечения. Оба взяты под стражу без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Еще два фигуранта дела - 1976 и 1981 года рождения - в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. В отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение.
В полиции сообщили, что следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) продолжаются. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видеоматериал с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела.
Как известно, 24 Июля днем в Днепре в результате перестрелки погибли воин-доброволец Алексей Вагнер и бывший боец Максим Иващук, а еще один доброволец Эдмонд Саакян, известный как адвокат, получил ранения. Четверо нападавших попали в больницу.
Среди лиц, причастных к преступлению, кроме четырех задержанных и арестованных, полиция разыскивает по меньшей мере еще трех.
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