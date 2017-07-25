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Четверо нападників на АТОшників у Дніпрі потрапили в лікарню – ЗМІ

Вівторок, 25 липня 2017, 09:09

Чотири людини, які напали на АТОшників у Дніпрі ввечері 24 липня, перебувають у лікарні Мечникова під охороною з пораненнями в результаті вогню у відповідь.

За даними джерел "Цензор.НЕТ" у поліції Дніпра, це бандити, причетні до організованої злочинності, яких раніше вже притягали до кримінальної відповідальності, зокрема за розбій.

Імена нападників поки не оприлюднено. За даними видання, найбільш відомий поліції дехто Лакіза.

Один із тих, у кого вже були проблеми із законом, отримав поранення в ногу.

Очевидці зняли перестрілку на відео.

Джерело Цензор.НЕТ у лікарні Мечникова передало перші фотографії нападників із прийомного відділення.

Один із нападників
Один із нападників
 
 

Як повідомлялося, в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук. Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Ліворуч - Максим Іващук, праворуч - Олексій Вагнер
Ліворуч - Максим Іващук, праворуч - Олексій Вагнер
Колаж зі сторінки Maksimus Troy

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

За попередніми даними, причиною конфлікту може бути справа про захист прав одного з фермерських господарств, яку вів Едмонд як адвокат. Бандити нібито хотіли втрутитися в цю суперечку з боку іншого учасника.

Поліцією вилучено автомат нападників і два пістолети. У загиблих Вагнера і Іващука зброї при собі, за даними "Цензора", не було.

Світлана Саакян, дружина Едмонда, сказала, що все нарізна зброя її чоловіка була вдома, "у Едмонда з собою був лише травматичний пістолет".

У вівторок опівдні поліцейські планують розповісти на прес-конференції подробиці перестрілки в Дніпрі, у якій 2-є загинули і були поранені 5 осіб.

Теми: ДніпрокриміналАТО
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