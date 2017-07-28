В Барселоне электричка врезалась в перрон: полсотни пострадавших

На Французском вокзале Барселоны электричка врезалась в перрон, в результате аварии пострадали 48 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на El Mundo.

Столкновение произошло около 7:05 по местному времени. Региональный поезд прибыл из Сан-Висенс-де-Кальдерс. Он не сумел затормозить и врезался в перрон.

Situación en estació de França por accidente tren @rodalies. SIN víctimas mortales. Fotos @guillem_sm pic.twitter.com/0ZawAAErhv — InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 28, 2017

Информации о погибших нет. В результате столкновения пострадали 48 человек, пятеро из них - в тяжелом состоянии. 18 человек госпитализированы. Среди раненых - машинист поезда.

Imágenes del interior de Estació França - #Barcelona. Al menos 48 heridos @linformatiu_tve pic.twitter.com/1f7zxtScOr — InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 28, 2017

Почему произошла авария, пока не известно.