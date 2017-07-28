В Барселоне электричка врезалась в перрон: полсотни пострадавших

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Пятница, 28 июля 2017, 10:22

На Французском вокзале Барселоны электричка врезалась в перрон, в результате аварии пострадали 48 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на El Mundo.

Столкновение произошло около 7:05 по местному времени. Региональный поезд прибыл из Сан-Висенс-де-Кальдерс. Он не сумел затормозить и врезался в перрон.

Информации о погибших нет. В результате столкновения пострадали 48 человек, пятеро из них - в тяжелом состоянии. 18 человек госпитализированы. Среди раненых - машинист поезда.

Почему произошла авария, пока не известно.

Темы: Испания
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