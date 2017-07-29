МИД выразил протест России из-за "гумконвоя"

122 просмотра
Суббота, 29 июля 2017, 02:46

Министерство иностранных дел выразило протест России против незаконного въезда в Украину очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом говорится в заявлении МИД.

"МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", - отмечается в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что, учитывая нарушение Россией законодательства Украины, условий и модальностей, ранее согласованных между Украиной, РФ и МККК, украинская сторона не предоставила официального согласия на ввоз "гумконвоя".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное законодательством его ("гумконвоя") обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Как известно, 27 июля Россия направила на оккупированный Донбасс 67-ю автоколонну с "гуманитарной помощью".

Темы: МИД Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД требует от России немедленно прекратить преследование украинцев 27 июля 2017, 18:36
Родственники жертв рейса MH17 хотят попасть на Донбасс 26 июля 2017, 12:52
В МИД РФ говорят, что об Агееве не забывают 25 июля 2017, 18:56
powered by lun.ua
Главные новости
BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
Луценко подтвердил, что жилье Трояна обыскали
НАБУ расследует закупки газа ОПЗ у Фирташа
Источник: Есть информация, что с Трояном поделились взяткой
Все новости
Instagram

Художник путешествует и делает зарисовки на стаканах

Кто он?

Узник Освенцима, прозаик, загадочный дедушка, который торгует книгами...