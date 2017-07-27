РФ отправила на Донбасс очередную колонну с "гумпомощью"

Россия направила на оккупированный Донбасс 67-ю автоколонну с "гуманитарной помощью".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В российском МЧС утверждают, что грузовые автомобили везут более 600 тонн "гуманитарной помощи", в том числе детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы, художественную и учебную литературу для подготовки к новому учебному году.

Как известно, российская сторона продолжает перемещать через неконтролируемый Украиной участок границы так называемые "гуманитарные конвои".

Россияне отказываются предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер груза часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.

Ранее автомобили так называемого "гумконвоя" возили на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после того, как боевики и РФ возобновили железнодорожное сообщение, по некоторой информации, оружие и боеприпасы попадают на оккупированные территории в поездах.