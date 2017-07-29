МЗС висловив протест Росії через "гумконвой"

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Субота, 29 липня 2017, 02:46

Міністерство закордонних справ висловило протест Росії проти незаконного в'їзду в Україну чергового так званого "гуманітарного конвою".

Про це йдеться в заяві МЗС.

"МЗС України заявило офіційний протест російській стороні у зв’язку з черговим вчиненням нею міжнародно-правових діянь проти державного суверенітету і державної цілісності України", - наголошується в заяві.

У МЗС також підкреслили, що, з огляду на порушення Росією законодавства України, умов і модальностей, раніше узгоджених між Україною, РФ і МКЧХ, українська сторона не надала офіційної згоди на ввезення "гумконвоя".

"Відсутність законних підстав унеможливила передбачене законодавством його ("гумконвою") обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

Як відомо, 27 липня Росія направила на окупований Донбас 67-у автоколону з "гуманітарною допомогою".

Теми: МЗС Росія
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