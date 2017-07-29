Белый дом: Трамп собирается подписать законопроект с санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп ознакомился с окончательной версией законопроекта о санкциях против России и планирует его подписать.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает CNN.

"Трамп читал ранние версии законопроекта, согласовывал его элементы и основываясь на своей реакции по этим переговорам, утвердил законопроект и намерен его подписать", - сообщили в Белом доме.

28 июля Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за новые санкции против России, Ирана, Северной Кореи.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Новый законопроект вызвал недовольство в странах Евросоюза и европейских институтах.

Новые санкции предусматривают штрафные санкции для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых антироссийских санкциях, это вызовет особые сожаления. По его словам, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта, рассматриваемого Вашингтоном.

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