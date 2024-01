Сенат США большинством голосов принял новые санкции против РФ

Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за новые санкции против России, Ирана, Северной Кореи, несмотря на озабоченность администрации президента США.

Об этом сообщает Reuters.

За ограничительные меры против РФ, Ирана и Северной Кореи проголосовали 98 законодателей, 2 голосовали против.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

BREAKING: Senate votes overwhelmingly for new sanctions on Russia, Iran, North Korea, despite Trump administration's concerns pic.twitter.com/F4OsghIsvy