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Сенат США большинством голосов принял новые санкции против РФ

Пятница, 28 июля 2017, 01:49
Сенат США большинством голосов принял новые санкции против РФ

Сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за новые санкции против России, Ирана, Северной Кореи, несмотря на озабоченность администрации президента США.

Об этом сообщает Reuters.

За ограничительные меры против РФ, Ирана и Северной Кореи проголосовали 98 законодателей, 2 голосовали против.

Как известно, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Теперь законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть подписана президентом США Дональдом Трампом.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в комментарии CNN заявил, что Трамп может наложить вето на российский санкционный законопроект, но лишь для того, чтобы сделать его более жестким.

Если Трамп решит наложить вето, законопроект, как ожидается, получит достаточную поддержку в обеих палатах, чтобы  преодолеть его.

Как известно, новый законопроект вызвал недовольство в странах Евросоюза и европейских институтах.

Новые санкции предусматривают штрафные санкции для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых антироссийских санкциях, это вызовет особые сожаления. По его словам, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта, рассматриваемого Вашингтоном.

Также читайте: "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США".

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииСШАРосcия
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