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ЕС готов противостоять новым санкциям США против России

Понедельник, 24 июля 2017, 02:09
ЕС готов противостоять новым санкциям США против России

В Брюсселе опасаются, что новые санкции США против РФ навредят европейским энергетическим компаниям.

Об этом пишет Financial Times.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал немедленно пересмотреть реакцию Брюсселя, если новые санкции США против России нанесут удар по европейским энергетическим компаниям или другому бизнесу.

Согласно полученной FT записке, приготовленной к заседанию Комиссии, которое состоится в среду, Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если американские меры будут приняты без учета опасений ЕС.

В записке указывается, что Брюссель потребует "публичного или письменного заверения", что администрация Трампа не будет применять новые санкции способом, который навредит интересам ЕС.

Другие пункты в записке предусматривают использование европейского законодательства для предотвращения признания или принудительного выполнения американских санкций в Европе, а также меры, соответствующие требованиям ВТО.

Эти шаги отражают глубокую обеспокоенность по поводу того, что эти меры могут навредить европейским энергетическим компаниям, участвующим в проектах, связанных с Россией, включая те, которые задействованы в строительстве газопровода Северный поток-2 между Россией и Германией.

Брюссель намерен утверждать, что потенциальные экономические проблемы, которые могут возникнуть в Европе из-за запланированных санкций, выходят далеко за рамки одного проекта. Утверждается, что они могут навредить "техническому обслуживанию и модернизации" трубопроводов в России, которые подают газ в Украину, а также трубопроводным проектам в Каспийском регионе и развитию газодобычи у побережья Египта.

Кроме того, в предупреждении говорится, что "эти меры могут повлиять на потенциально большое количество европейских компаний, ведущих законный бизнес, в соответствии с мероприятиями ЕС, с российскими структурами в железнодорожной, финансовой, судоходной и горнодобывающей отраслях".

Как сообщалось, в Европейском Союзе выразили тревогу относительно шагов Конгресса США в направлении усиления санкций против РФ, призвав Вашингтон координировать свои действия с партнерами по G7 и предупредили о непредвиденных последствиях.

23 июля в интервью американским каналам новый пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что Белый дом поддерживает законопроект о дополнительных санкциях против России и продолжит работать над тем, чтобы санкции были введены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияЕССША
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